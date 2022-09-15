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Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+

Энергетика Материалы 15 сентября 2022 13:59 (UTC +04:00)
Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - В августе 2022 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 641 тысячу баррелей, из которых 554 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 87 тысячи баррелей - на конденсат, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 30-м заседании министров стран ОПЕК+, суточную добычу сырой нефти в Азербайджане в августе 2022 года предусматривалось довести до 717 тысяч баррелей.

Таким образом Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 129,4 процента.

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