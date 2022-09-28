Высокие цены на энергоносители поддержат экономический рост Азербайджана – ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что высокие цены на энергоносители поддержат экономический рост Азербайджана в ближайшей перспективе.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сентябрьском выпуске отчета «Перспективы региональной экономики» Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«Таким образом, в 2022 году прогнозируется рост ВВП на уровне 4,5 процента с замедлением до 2,5 процента в 2023 году. Риски сбалансированы и в большей степени связаны с изменением цен на энергоносители и в меньшей степени с вероятной траекторией инфляции. Высокие показатели неэнергетического сектора привели к экономическому росту на 6,2 процента в годовом исчислении за первые семь месяцев 2022 года», — говорится в отчете.

По оценкам ЕБРР, добыча в неэнергетическом секторе увеличилась на 9,9 процента, в то время как в углеводородном секторе снизилась на 0,4 процента. Добыча нефти снизилась на 4,5 процента, а добыча газа увеличилась на 15,3 процента.

«Рост цен на углеводороды позволил почти удвоить экспортные доходы и обеспечил высокий профицит счета текущих операций и бюджета. Это создало благоприятную среду для поддержания реальных доходов населения, несмотря на рост инфляции, что, в свою очередь, способствовало сильному росту неторгуемых секторов экономики.

Инфляция еще больше ускорилась - с 12 процентов в конце 2021 года до 14,2 процента в июне 2022 года, но замедлилась до 13,7 процента в июле, что стало первым признаком снижения инфляционного давления», — говорится в отчете.

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