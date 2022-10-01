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Началась коммерческая эксплуатация Интерконнектора Греция-Болгария

Энергетика Материалы 1 октября 2022 13:29 (UTC +04:00)
Началась коммерческая эксплуатация Интерконнектора Греция-Болгария

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Началась коммерческая эксплуатация Интерконнектора Греция-Болгария.

Об этом сказали Trend в проектной компании ICGB.

«Газопровод введен в эксплуатацию в первый день нового газового года и к началу нового отопительного сезона в 7 часов утра 1 октября.

Первые объемы природного газа по интерконнектору были пропущены из Трансадриатического газопровода. Суммарная мощность, с которой газопровод начнет работу, составляет 3 миллиарда кубометров в год.

«Мы отмечаем коммерческий запуск стратегического энергетического проекта, важность которого выходит за национальные границы Греции и Болгарии. С вводом в эксплуатацию IGB мы вступаем в ключевой этап развития энергосистемы региона и делаем огромный шаг вперед к более сильной, взаимосвязанной и независимой Европе», — сказала исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева.

Как отметила Георгиева, это первый проект в Болгарии, который обеспечивает реальную диверсификацию источников природного газа и энергетическую независимость.

«Это первый полностью автоматизированный газовый трубопровода в стране, и для его завершения мы выполнили третье по величине горизонтально направленное бурение в Европе. IGB также будет единственным прямым соединением Болгарии с TAP и сделает страну частью Южного газового коридора», - подчеркнула она.

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