Азербайджан и Туркменистан обсудили сотрудничество в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Туркменистаном состоялись обсуждения о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана, министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с послом Туркменистана в Азербайджане Гурбанмамметом Эльясовым.

В рамках встречи было отмечено значение меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения “Достлуг" для полезного сотрудничества между двумя странами в соответствующей области.