Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджан и Туркменистан обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Энергетика Материалы 3 ноября 2022 10:15 (UTC +04:00)
Азербайджан и Туркменистан обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Туркменистаном состоялись обсуждения о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана, министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с послом Туркменистана в Азербайджане Гурбанмамметом Эльясовым.

В рамках встречи было отмечено значение меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения “Достлуг" для полезного сотрудничества между двумя странами в соответствующей области.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости