Фатих Донмез об увеличении пропускной способности TANAP

БАКУ /Trend/ - Увеличение пропускной способности Трансанатолийского газопровода (TANAP) требует консенсуса между заинтересованными сторонами.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на DHA, об этом в ходе брифинга сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Он выразил надежду, что мощность газопровода увеличится с 16 миллиардов кубометров до 32 миллиардов кубометров в год.

«Турция будет не только покрывать собственные потребности в энергии, но и поддерживать транспортировку энергоносителей в Европу, в частности, в Юго-Восточную Европу», — добавил министр.

Донмез отметил, что одной из важных задач является превращение Турции в центр торговли энергоресурсами.

Отметим, что согласно данным минэнерго, Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал в Европу 10,3 миллиарда кубометров газа. Экспорт газа в Турцию составил 7,6 миллиарда, в Грузию - 2,2 миллиарда кубометров.

Экспорт газа в нынешнем году вырос на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем поставок газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию в отчетный период 2022 года составил 5,2 миллиарда кубометров

Отметим, что в целом в январе-ноябре 2022 года Азербайджан экспортировал 20,1 миллиарда кубометров газа.

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