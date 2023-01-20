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Нефть слабо дорожает на оптимизме инвесторов в отношении экономики Китая

Энергетика Материалы 20 января 2023 09:53 (UTC +04:00)
Нефть слабо дорожает на оптимизме инвесторов в отношении экономики Китая

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Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько растут, инвесторы по-прежнему оптимистичны настроены в отношении экономики Китая. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,03%, до 86,32 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 80,75 доллара.

"Цены выросли на продолжающемся оптимизме в Китае", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана Charu Chanana.

С начала декабря власти Китая постепенно ослабляют меры борьбы с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января отменены обязательные анализы на въезде в страну и централизованный карантин для прибывающих.

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