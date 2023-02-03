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Назван прогнозируемый объем экспорта газа из Азербайджана в Турцию

Энергетика Материалы 3 февраля 2023 17:28 (UTC +04:00)
Назван прогнозируемый объем экспорта газа из Азербайджана в Турцию

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В 2023 году прогнозируется экспорт 10 миллиардов кубометров газа в Турцию.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

В публикации говорится об обсуждении с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом вопросов, находящихся на повестке дня энергетического сотрудничества братских стран.

Напомним, что в 2022 году экспорт газа в Турцию составил 8,4 миллиарда кубометров, из которых 5,6 миллиарда кубометров было поставлено по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

Отметим, что в целом в январе-декабре 2022 года Азербайджан экспортировал 22,3 миллиарда кубометров газа.

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