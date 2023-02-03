Азербайджан готов расширять контракты на поставку газа - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов расширять контракты на поставку газа.

Об этом сказал в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс конференции, посвященной итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, передает Trend.

Шахбазов сказал, что Азербайджан обладает достаточными ресурсами для удовлетворения потребностей Европы в природном газе.

«Мы готовы расширять контракты и отчасти дали старт этому процессу с покупателями. Даже были подписаны соответствующие меморандумы. Например, в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию мы достигли соглашения о поставке газа и эти работы продолжаются успешно», - сказал он.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.