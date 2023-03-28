Азербайджан намерен использовать огромный потенциал "зеленой" энергии для поставок в Европу – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен использовать огромный потенциал "зеленой" энергии для поставок в Европу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая сегодня на международной конференции «9-й Берлинский диалог по энергетическому переходу» в Германии.

Он напомнил, что Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в декабре прошлого года в Бухаресте соглашение о производстве и передаче "зеленой" энергии.

«Итак, мы собираемся использовать огромный потенциал «зеленой» энергии. Во-первых, у нас есть 15 гигаватт морского ветрового потенциала в Каспийском море. Мы можем поставлять его в Европейский союз в виде электроэнергии по высоковольтным линиям и в виде "зеленого" газа, такого как водород, аммиак и так далее. И четыре страны вместе с Еврокомиссией и частными компаниями работают над этим», — сказал Шахбазов.

Министр отметил, что стратегия Азербайджана заключается не в использовании ресурсов государственного бюджета для развития возобновляемых источников энергии в стране, а в привлечении иностранных частных компаний.

«И мы смогли сделать это. За последние четыре года мы разработали несколько новых законодательных актов, тем самым создали благоприятные условия для частных инвесторов. И в результате за последние два года мы подписали договоры с несколькими компаниями на реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии общим объемом 25 гигаватт», - добавил он.

Отметим, что в январе-феврале 2023 года производство электроэнергии в Азербайджане составило 5,176 миллиарда кВт/ч, что на 5,8 процента, или 282,3 миллиона кВт/ч больше в годовом исчислении.