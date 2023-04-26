Нефть дорожает после выхода статистики в США

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно поднимаются, чему могут способствовать данные Американского института нефти (API) о снижении её запасов в США, поскольку иных значимых для рынка факторов нет. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,56%, до 81,05 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,67%, до 77,59 доллара.

"На самом деле в области спроса и предложения происходит не так много событий, которые помогли бы значительно изменить торги", — цитирует агентство Блумберг управляющего директора Vanir Global Markets Pte Джеймса Уистлера (James Whistler).

Таким событием можно расценивать лишь то, что в ночь на среду API дал свою оценку динамике коммерческих запасов в США. Так, за неделю по 21 апреля показатель сократился сразу на 6,1 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,7 миллиона.

Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны вечером. Теперь аналитики прогнозируют уменьшение запасов только на 1,5 миллиона баррелей.