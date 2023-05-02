Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа - Кадри Симсон

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа. Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Twitter написала Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Сегодня я организовала Энергетический диалог ЕС-Азербайджан с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым для обсуждения нашего стратегического партнерства. Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа. Но наше сотрудничество выходит за рамки газовой сферы, так как существует огромный потенциалом в области возобновляемых источников энергии», - написала она.

Симсон отметила, что Европа вышла из этой зимы с наполовину заполненными газовыми хранилищами, более стабильными ценами на газ и позитивным прогнозом на следующую зиму.

«Мы достигли этого благодаря содействию граждан стран ЕС и наших надежных партнеров, таких как Азербайджан. Мы оба полны решимости реализовать наше стратегическое партнерство», - добавила Еврокомиссар.

Отметим, что за 2022 год экспорт азербайджанского газа в Европу составил 11,4 миллиарда кубометров (рост на 39 процентов по сравнению с показателем 2021 года), что составляет 51 процент от всего объёма поставок из Азербайджана.

Согласно отчету министерства энергетики, с января по март 2023 года Азербайджан экспортировал природный газ в Европу (2,9 миллиарда кубометров), Турцию (2,7 миллиарда кубометров) и Грузию (0,9 миллиарда кубометров). За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу в Турцию было экспортировано 1,4 миллиарда кубометров газа.

Twitter: @Lyaman_Zeyn