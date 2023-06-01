Рыночные тесты по расширению интерконнектора Греция-Болгария начнутся во второй половине года – исполнительный директор (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Рыночные тесты по расширению пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) планируется провести во второй половине 2023 года.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend по случаю "Бакинской энергетической недели" сказала исполнительный директор компании ICGB Теодора Георгиева.

«Чтобы оценить потребность в увеличении мощности, ICGB должна провести рыночные тесты с национальными регулирующими органами. Их необходимо проводить в течение трех лет с момента начала коммерческой эксплуатации (октябрь 2022 года). Учитывая меняющуюся динамику в регионе, мы планируем начать рыночные тесты как можно скорее в этот период времени - во второй половине 2023 года. Во время тестирования трейдерам, заинтересованным в бронировании дополнительных мощностей, будет предоставлена возможность подать заявку.

С первых месяцев коммерческой эксплуатации газопровода IGB мы стали свидетелями значительного интереса к этому новому, безопасному и диверсифицированному маршруту поставок газа, который нам удалось наладить. Исходя из этого, я ожидаю активное участие в предстоящем рыночном тестировании", - сказала она.

Георгиева отметила, что с самого начала планирования проекта в нормативно-правовую базу включено положение об увеличении пропускной способности газопровода до 5 миллиардов кубометров в год при наличии интереса на рынке.

«В настоящее время мы находимся в процессе оценки технической осуществимости и стоимости этого потенциального будущего расширения. Увеличение пропускной способности трубопровода может быть достигнуто за счет строительства компрессорной станции в Комотини, что также имеет отношение к греческому оператору передачи DESFA. Мы также находимся в тесном контакте с ними, чтобы определить пути развития инфраструктуры в этом районе», - сказала она.

Далее исполнительный директор отметила, что, кроме того, строительство компрессорной станции в Комотини, наряду с предстоящей коммерческой эксплуатацией плавучего терминала сжиженного природного газа в Александруполисе, внесет значительный вклад в реализацию потенциала IGB на полную мощность.

«Эти проекты демонстрируют отличную синергию друг с другом, повышая общую эффективность инфраструктуры. ICGB с нетерпением ждет успешного завершения обоих проектов», — добавила Георгиева.

Транспортировка водорода по IGB

Исполнительный директор отметила, что в настоящее время проводится этап исследований и анализа для изучения возможности транспортировки водорода через IGB.

«ICGB как недавно созданный оператор инфраструктуры активно ищет авторитетного партнера в этой области, чтобы поделиться ценным опытом и помощью в этих исследованиях. Анализ будет включать оценку технических требований, вопросов безопасности и модификаций инфраструктуры, необходимых для транспортировки водорода через трубопровод.

Предоставление точных сроков для первоначальных результатов исследования является сложной задачей из-за комплексности и масштаба исследования. Тем не менее, ICGB стремится ускорить исследования и намерена поделиться предварительными результатами, как только они станут доступны. Я считаю, что в этом секторе все мы ищем новые, инновационные и, прежде всего, более экологичные решения, чтобы помочь нашим странам достичь поставленных целей в области устойчивого развития, и ICGB как системный оператор не останется в стороне в этих процессах и усилиях», - сказала она.

Отделочные работы

Теодора Георгиева напомнила, что по состоянию на прошлый год все существенные работы по транспортировке газа завершены, что позволяет поставлять газ по заявкам клиентов с 1 октября 2022 года.

«С момента запуска нам удалось удовлетворить потребности всех клиентов интерконнектора и обеспечить безопасное и эффективное функционирование газопровода.

Тем не менее, есть еще несколько нерешенных задач, которые необходимо выполнить. К ним относятся завершение оставшихся работ, выполнение специфических требований, связанных с полосой отвода газопровода, прежде всего, в горных районах, а также проведение ремонта подъездной дороги, ведущей к одной из газоизмерительных станций. Являясь заказчиком EPC-контракта, команда ICGB внимательно следит за тем, как подрядчики завершают работу над этими оставшимися задачами, чтобы обеспечить завершение проекта во всех аспектах в порядке, установленном в наших технических требованиях», — добавила исполнительный директор.

Освоенные средства

«Мы прошли довольно много процедур и аудитов, чтобы освоить большую часть средств для проекта, и я рада сообщить, что мы почти освоили все средства, предусмотренные планом финансирования IGB. Значительная часть общего бюджета проекта приходится на фонды ЕС, и поэтому ICGB проходит обширные процедуры, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы и получить финансовые средства траншами. Мы получили 45 миллионов евро в рамках Энергетической программы восстановления (EEPR), 39 миллионов евро - в рамках Операционной программы «Инновации и конкурентоспособность» (OPIC 2014-2020), 109,9 миллиона евро - в виде кредита Европейского инвестиционного банка, а остальные средства обеспечены акционерами проекта — BEH и IGI Poseidon», - сказала она.

Георгиева отметила, что начата соответствующая процедура для получения оставшихся средств.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сообщить об успешном освоении этих средств. Совсем недавно мы использовали последний транш в рамках программы OPIC, а еще в начале ноября 2022 года мы получили одобрение на последний транш долгосрочного кредита от Европейского инвестиционного банка после успешного аудита. Мы ожидаем одобрения последнего транша в размере 22 миллионов евро к концу лета 2023 года», - заключила она.

Twitter: @Lyaman_Zeyn