Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 4,5 млн

БАКУ/Trend/ - Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 4,49 млн баррелей на прошлой неделе, достигнув отметки в 459,66 млн баррелей.

Запасы бензина сократились на 207 тысяч баррелей и составили 216,07 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 985 тысяч баррелей, достигнув уровня в 106,66 млн баррелей.

Согласно прогнозам экспертов, ожидалось снижение запасов нефти на 1,5 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,1 млн баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.