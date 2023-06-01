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Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 4,5 млн

Энергетика Материалы 1 июня 2023 19:42 (UTC +04:00)
Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 4,5 млн

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БАКУ/Trend/ - Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 4,49 млн баррелей на прошлой неделе, достигнув отметки в 459,66 млн баррелей.

Запасы бензина сократились на 207 тысяч баррелей и составили 216,07 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 985 тысяч баррелей, достигнув уровня в 106,66 млн баррелей.

Согласно прогнозам экспертов, ожидалось снижение запасов нефти на 1,5 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,1 млн баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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