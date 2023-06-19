ОПЕК высоко оценивает инициативу и деятельность Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - ОПЕК высоко оценивает инициативу и деятельность Азербайджана.

Такую публикацию сделал на своей странице в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает Trend.

Об этом было сказано в ходе встречи министра с генеральным секретарем Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсамом аль-Гайсом.

"У нас состоялись плодотворные переговоры с генеральным секретарем о нашем сотрудничестве в формате ОПЕК+, о превентивных мерах, направленных на стабильность на рынке нефти", - говорится в публикации.

Отметим, что общий уровень добычи сырой нефти как для стран ОПЕК, так и для стран, не входящих в ОПЕК, будет установлен на уровне 40,46 млн баррелей в сутки.

Ожидается, что в течение 2024 года Азербайджан скорректирует добычу сырой нефти до 551 000 баррелей в сутки.