ROMGAZ заинтересован в бронировании мощностей в «Кольце солидарности»

БАКУ/Trend/ - Румынская компания ROMGAZ заинтересована в бронировании мощностей в "Кольце солидарности", сообщили в пятницу Trend в компании.

"Мы приветствуем проект "Кольцо солидарности", и после его реализации мы, скорее всего, будем заинтересованы в бронировании пропускной способности в этой новой инфраструктуре", - заявили в компании.

ROMGAZ — крупнейший производитель газа в Румынии и один из важнейших поставщиков на рынке газа.

"У компании большой портфель клиентов, и в настоящее время она почти полностью покрывает их потребности за счет собственного производства газа. Компания не занимается транспортировкой газа, эксплуатацией и развитием газотранспортной инфраструктуры. Такое участие законодательно запрещено в Европе, где действуют правила разделения деятельности в газовой сфере. (В Румынии оператором газотранспортной инфраструктуры является Transgaz, компания, которая подписала меморандум о взаимопонимании, связанный с проектом "Кольцо солидарности")", — пояснили в компании.

Напомним, что 25 апреля в Софии состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR).

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами газотранспортных систем и SOCAR для дополнительных поставок газа в Европу. Дополнительные поставки газа будут осуществляться посредством усовершенствованной сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной "Кольцом солидарности".

Twitter: @Lyaman_Zeyn