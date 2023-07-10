Цены на нефть падают после значительного роста

Согласно данным торгов, мировые цены на нефть снизились примерно на 0,5% после значительного роста в пятницу, сообщает Trend.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,59% до 78,01 доллара за баррель, а фьючерсов на WTI в августе — на 0,65%, до 73,38 доллара.

В пятницу цена на нефть марки Brent выросла на 2,55%, а WTI — на 2,87%. Рынки оценивали перспективы добычи данного вида сырья. На прошлой неделе Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки. В дополнение к этому, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.