Азербайджан имеет хорошие возможности для разработки зеленого и голубого водорода - Advisian

БАКУ/Trend/ - Азербайджан имеет хорошие возможности для разработки как зеленого, так и голубого водорода.

Как сообщает в понедельник Trend, исследование, подготовленное консалтинговой компанией Advisian при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), показывает, что с устоявшимися рынками переработки, аммиака и метанола и обширными системами распределения природного газа, которые могут быть преобразованы в водород, Азербайджан имеет большой потенциал для удовлетворения спроса на водород с низким содержанием углерода.

"Водород может помочь обезуглерожить эти отрасли. Обладая большими объемами возобновляемых ресурсов, а также прямым доступом к запасам природного газа на месторождении "Шах Дениз", страна имеет хорошие возможности для разработки как зеленого, так и голубого водорода. Кроме того, существующая инфраструктура поставки природного газа - Южный газовый коридор потенциально позволит смешивать водород с природным газом для экспорта", - отметили в компании.

Азербайджан обладает высококачественными ветровыми и солнечными ресурсами: по состоянию на 2020 год установлено 1305 МВт возобновляемых мощностей. Основным видом возобновляемой энергии, используемым в настоящее время в Азербайджане, является гидроэнергетика, хотя на Каспии имеется высокий ветроэнергетический потенциал. Низкая стоимость и высокая потенциальная доступность возобновляемой электроэнергии будут способствовать созданию в Азербайджане низкоуглеродной водородной экономики.

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