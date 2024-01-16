Еврокомиссар не исключил роста цен на энергоносители из-за проблем в Красном море

БАКУ/Trend/ - Атаки йеменских хуситов на торговые судна могут привести к росту цен на энергоносители и увеличение инфляции в европейских странах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони агентству Bloomberg.

"Мы знаем, что этот год начался с замедленного роста, хороших новостей на рынке труда, а также растущей обеспокоенности по поводу рисков, причиненных геополитической напряженностью, в особенности тем, что происходит в Красном море", — сказал П.Джентилони.

Он призвал внимательно следить за ситуацией.

"На данный момент явных последствий для цен на энергоносители и инфляцию нет, но последствия конфликта между США и Великобританией и хуситами могут материализоваться в ближайшие недели", - считает еврокомиссар.

Напомним, что в ночь на 12 января авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли первые удары по военным объектам хуситов в Йемене, что стало ответом на атаки на торговые суда в Красном море. По данным Центрального командования США, было поражено более 60 военных объектов.

Хуситы пообещали продолжить атаковать суда и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся.

Ранее это движение заявило, что наносит удары только по израильским судам.

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