Высокая доходность SOFAZ от операций в 2023 г. - показатель правильной инвестиционной политики - эксперт

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) обнародовал предварительные итоги 2023 года и констатировал выход на рекордный уровень инвестиционной доходности — 7,1 процента, что является беспрецедентным показателем за 24-летний период деятельности SOFAZ, сказал в беседе с Trend известный эксперт-экономист Инглаб Ахмедов.

Он отметил, что более детальный анализ работы Фонда за 2023 год требует дополнительного времени и найдет отражение в развернутом годовом отчете SOFAZ, который будет опубликован позднее. "Но уже сейчас, через сравнительную оценку итогов предыдущих лет функционирования Фонда, можно попытаться понять, благодаря чему его команда смогла по итогам 2023 года достичь такого высокого показателя инвестиционной доходности", - считает Ахмедов.

Он напомнил, что Фонд был создан в декабре 1999 года и изначально предпочитал придерживаться консервативной политики управления активами (их инвестирования в инструменты с низкими рисками). "Такая политика, как правило, не даёт возможности зарабатывать больше денег, а нацелена в основном на сохранение накопленных активов", - пояснил эксперт.

По его словам, с начала 2000-х и последующие несколько лет SOFAZ преимущественно инвестировал в долговые обязательства государств, международных организаций и корпораций. "Далее, набираясь опыта, SOFAZ стал присматриваться к более рискованным, но и более доходным способам вложения активов, в частности, к акциям и другим инструментам. Начиная с 2013 года, у Фонда серьезно изменилась инвестиционная политика и стали практиковаться и активные вложения в недвижимость, в акции разных компаний и в золото", - сказал Ахмедов.

Вместе с тем, по словам эксперта, их доли в активах Фонда были небольшие — пять-десять процентов по каждому. "Позже удельный вес новых инструментов постепенно стал расти и сегодня суммарная доля вложений в акции, в недвижимость и золото составляет 42,3 процента", - сказал он.

Ахмедов отметил, что если сравнить инвестиционный портфель SOFAZ в 2022 и 2023 годах, то в 2023 году доля главного инструмента вложений Фонда — долговых обязательств, уменьшилась до 57,7 процента с 62,1 процента в 2022 году. А вот на акции в 2023 году пришлось 24,3 процента портфеля инвестиций по сравнению с 19,6 процента в 2022 году, и это серьезнейший прорыв. "Таким образом, SOFAZ, как видно, следуя рекомендациям авторитетных управляющих частью портфеля Фонда за рубежом, постепенно наращивает рисковые, но высокодоходные операции. Тот факт, что Фонд в 2023 году получил рекордную инвестиционную доходность, показывает, что он на правильном пути", - подчеркнул эксперт.

Что касается прогнозов, то, по мнению Ахмедова, многое будет зависеть не только от деятельности самого Фонда, но и от ситуации на мировом фондовом рынке, ведь конъюнктура на мировом рынке по-прежнему нестабильная, в силу геополитических, финансовых и других причин. "Рекордная доходность в 7,1 процента в 2023 году - показатель эффективной работы такого относительно молодого Фонда, как SOFAZ, и его команды, которая успешно учится у опытных игроков и с каждым годом работает всё увереннее. Надеюсь, что рост доходности от управления активами станет стабильной тенденцией в деятельности SOFAZ", - сказал он.