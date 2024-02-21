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Регуляторы в сфере энергетики AERA и GNERC договорились делиться опытом

Энергетика Материалы 21 февраля 2024 20:15 (UTC +04:00)
Регуляторы в сфере энергетики AERA и GNERC договорились делиться опытом

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) и Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) 21 февраля подписали меморандум о взаимопонимании в области регулирования энергетики, сообщает Trend со ссылкой на AERA.

Документ подписали председатель правления AERA Самир Ахундов и председатель GNERC Давид Нармания.

Меморандум направлен на развитие и укрепление сотрудничества в сфере регулирования энергетики, а также создание благоприятных условий для продвижения двусторонних отношений между AERA и GNERC.

В рамках меморандума стороны поделятся опытом в регулировании энергетических вопросов и обменяются информацией для развития законодательства в этой сфере, а также организуют обучающие программы по различным темам, в том числе по регулированию возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Отметим, что AERA и GNERC связывают давние партнерские отношения. Стороны успешно сотрудничают в рамках Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA).

Регуляторы в сфере энергетики AERA и GNERC договорились делиться опытом
Регуляторы в сфере энергетики AERA и GNERC договорились делиться опытом
Регуляторы в сфере энергетики AERA и GNERC договорились делиться опытом
Регуляторы в сфере энергетики AERA и GNERC договорились делиться опытом
Регуляторы в сфере энергетики AERA и GNERC договорились делиться опытом
Регуляторы в сфере энергетики AERA и GNERC договорились делиться опытом
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