Азербайджана и ЕС будут сотрудничать в области морской ветряной энергетики - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджана и ЕС будут сотрудничать в области морской ветряной энергетики, заявил на пресс-конференции министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает в пятницу Trend.

Министр отметил, что в ходе 10-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания по "зеленой" энергии в Баку прошли позитивные обсуждения, подтвердившие перспективы развития этих обеих энергетических составляющих.

По словам Шахбазова, участие делегаций 23 стран в заседании по ЮГК подтвердило месседжи о важной роли Азербайджана для энергобезопасности ЕС.

"Это было самым большим заседанием за всю историю проведения данного мероприятия. На сегодняшнем заседании также мы увидели самое большое количество энергетических компаний и международных финансовых институтов. Сегодня было проведено шестое заседание министров, посвященное созданию «зеленого» коридора Азербайджан-ЕС и были приняты важные решения", - сказал он.

Министр отметил, что кроме того, прошли обширные обсуждения по планам Азербайджана по развитию морской ветряной энергетики и было принято решение сотрудничать в этом направлении.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Во встрече приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.