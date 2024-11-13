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Азербайджан подписал меморандум с МАГАТЭ по энергетическому планированию (ФОТО)

Энергетика Материалы 13 ноября 2024 18:11 (UTC +04:00)
Азербайджан подписал меморандум с МАГАТЭ по энергетическому планированию (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В контексте Парижского соглашения, с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) подписан меморандум о взаимопонимании в области энергетического планирования.

Об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает Trend.

"В рамках мероприятия "Финансирование низкоуглеродных технологий, в том числе ядерной энергии" мы подписали меморандум о взаимопонимании с Международным агентством по атомной энергии о сотрудничестве в области энергетического планирования в контексте Парижского соглашения", - говорится в публикации.

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Азербайджан подписал меморандум с МАГАТЭ по энергетическому планированию (ФОТО)
Азербайджан подписал меморандум с МАГАТЭ по энергетическому планированию (ФОТО)
Азербайджан подписал меморандум с МАГАТЭ по энергетическому планированию (ФОТО)
Азербайджан подписал меморандум с МАГАТЭ по энергетическому планированию (ФОТО)
Азербайджан подписал меморандум с МАГАТЭ по энергетическому планированию (ФОТО)
Азербайджан подписал меморандум с МАГАТЭ по энергетическому планированию (ФОТО)
Азербайджан подписал меморандум с МАГАТЭ по энергетическому планированию (ФОТО)
Азербайджан подписал меморандум с МАГАТЭ по энергетическому планированию (ФОТО)
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