БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 24 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 8,007 маната, составив 2148,9955 маната, серебра - подешевела на 0,0301, до 25,0449 маната, платины - на 1,9635 маната, до 1347,063 маната, палладия - на 34,4845, до 2108,34 маната.
|
Название
|
24.12.2018
|
21.12.18
|
Золото
|
XAU
|
2148,9955
|
2140,9885
|
Серебро
|
XAG
|
25,0449
|
25,075
|
Платина
|
XPT
|
1347,063
|
1349,0265
|
Палладий
|
XPD
|
2108,34
|
2142,8245
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 24 декабря составляет 1,7 AZN/USD.
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