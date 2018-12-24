Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

24 декабря 2018 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 24 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 8,007 маната, составив 2148,9955 маната, серебра - подешевела на 0,0301, до 25,0449 маната, платины - на 1,9635 маната, до 1347,063 маната, палладия - на 34,4845, до 2108,34 маната.

Название

24.12.2018

21.12.18

Золото

XAU

2148,9955

2140,9885

Серебро

XAG

25,0449

25,075

Платина

XPT

1347,063

1349,0265

Палладий

XPD

2108,34

2142,8245

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 24 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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