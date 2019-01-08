Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 250 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) в среду состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 250 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

На аукцион будут выставлены 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – шестого февраля 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на восьмое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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