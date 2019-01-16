Пенсии в Азербайджане будут выплачены до конца текущего месяца

16 января 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения завершил финансирование трудовых пенсий за январь по Баку и Сумгайыту, Абшеронскому району и Нахчыванской АР, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии по городам республиканского подчинения и районам, где проживают вынужденные переселенцы.

Также по графику будут выплачены пенсии по другим районам республики, военнослужащим и пенсионерам категории специальных званий.

В этом месяце будут выплачены все январские пенсии.

Также в течение этого месяца запланировано повышение пенсий примерно 94 процентов пенсионеров согласно индексации. Надбавка к пенсиям будет применена к сумме по состоянию на 1 января 2019 года, надбавка за январь будет выплачена вместе с пенсией за февраль.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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