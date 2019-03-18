PASHA Bank выступил партнером проведения очередного Международного женского конгресса S.H.E

18 марта 2019 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – выступил партнером Международного женского конгресса S.H.E (Smart. Happy. Elegant), который третий год подряд прошел в Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Основной идеей мероприятия является создание эффективной площадки для продвижения идей гендерного равенства в бизнесе и обществе, а также обсуждение актуальных вопросов и трудностей, с которыми сталкиваются женщины в своей профессиональной деятельности в различных сферах экономики.

В этом году в работе конгресса приняло участие свыше 500 делегатов – деловых женщин из 14 стран мира, занятых в сфере банкинга, страхования, частного предпринимательства, ИКТ, предоставления юридических и консалтинговых услуг. Приглашенные спикеры делились с гостями мероприятия своим опытом в построении успешной карьеры, секретами соблюдения баланса работы и семейной жизни, преодоления гендерных предубеждений и стереотипов. Ключевой темой обсуждения в рамках Конгресса стала тема формирования новейших тенденций в современном мире и развитие в себе навыков управления изменениями.

Как отметила выступившая на мероприятии Директор Департамента Корпоративных Коммуникаций PASHA Bank Сона Аббасова, для гармоничного и устойчивого развития любой современной организации соблюдение гендерного баланса в коллективе играет первостепенную роль.

«Главным вызовом для современной деловой женщины является необходимость доказать себе и обществу, что она способна наравне с мужчинами достигать поставленных целей и добиваться нужных результатов. В свою очередь, мы в PASHA Bank поощряем стремление к развитию профессиональных навыков и дальнейшему карьерному росту представительниц прекрасного пола, составляющих в настоящее время порядка 40% нашего коллектива. Учитывая данный факт, переоценить роль женщин в успехе, достигнутом PASHA Bank-ом за чуть более чем 10-летний период деятельности на местном рынке, невозможно», - подытожила С. Аббасова.

Отметим, что Международный женский конгресс S.H.E проводится сообществом «100 бизнес-женщин Азербайджана» на ежегодной основе.

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