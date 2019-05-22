Минфин Азербайджана провел аукцион по размещению облигаций

22 мая 2019 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов со сроком обращения 1092 дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

Заявки на облигации были поданы семью инвесторами на общую сумму почти 15,7 миллиона манатов.

Заявки были представлены в ценовом диапазоне 96,7165 маната (при доходности в 10,3 процента) и 100,3638 маната (девять процентов).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 97,7120 манатов (9,9001 процента), средневзвешенная цена составила 98,2212 маната (9,6975 процента).

Срок оплаты по облигациям – 17 мая 2022 года.

Официальный курс на 22 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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