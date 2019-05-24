Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке

24 мая 2019 20:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 мая составил 259,2 тысячи манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 258,8 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (250,1 тысячи манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (5,1 тысячи долларов – 8,7 тысячи манатов)

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 404 маната. За день были заключены 202 сделки по акциям.

Официальный курс на 24 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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