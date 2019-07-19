Кабмин Азербайджана изменил правила перевода остаточных средств в госбюджет

19 июля 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров внес изменения в правила перевода остаточных средств в государственный бюджет.

Как сообщает в пятницу Trend, изменения внесены в «Правила составления и исполнения государственного бюджета».

Так, в случае прямого перевода средств, выделенных иностранными кредитными организациями, в соответствии с условиями кредитных договоров, подписанных Азербайджаном, на личные счета исполнителей проектов, а не через счета государственного казначейства, такое финансирование, на основании уведомлений от иностранных кредитных организаций, будут осуществляться министерством финансов за счет погашения на эту сумму бюджетного дефицита. Также, к концу года все остатки на казначейских счетах переводятся на единый казначейский счет. Раньше, в таких случаях делались исключения.

Если реализация социально-экономических проектов, финансируемых из резервных фондов, предусмотренных госбюджетом, не укладывалась в бюджетный год, то допускалось продолжение финансирования этих проектов в следующем бюджетном году. Согласно изменениям, остаток средств, выделенных на проект, к концу года должны быть переведены на единый казначейский счет.

Ранее, остаток казначейского счета за бюджетный год мог управляться или отдан в управление. Согласно новым правилам, министерство финансов должно будет переводить остатки средств, предусмотренных госбюджетом для погашения государственного долга в Фонд обеспечения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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