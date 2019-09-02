Финрегулятор Азербайджана встретился с представителями Union Pay International

2 сентября 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Палате по надзору над финансовыми рынками Азербайджана состоялась встреча с представителями международной платежной системы Union Pay International (UPI), сообщает Trend со ссылкой на Палату.

В ходе встречи стороны обсудили расширение карточного бизнеса UPI в Азербайджане, продукты и услуги, предлагаемые организацией, а также применения инновационных технологий в области безналичных платежей.

Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества по обмену опытом в области развития безналичных платежей, а также совершенствование знаний и навыков банковских специалистов в данной области.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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