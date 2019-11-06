В Баку проходит IV Международный банковский форум

БАКУ /Trend/ - В Баку при поддержке Центрального банка Азербайджана, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций проходит двухдневный IV Международный банковский форум, являющийся одним из самых престижных финансовых и банковских мероприятий в регионе.

Как передает в среду Trend с мероприятия, целью форума является обсуждение инициатив и предстоящих вызовов в области перехода экономики на безналичные расчеты, текущей ситуации и будущих тенденций в области оцифровки и финансовых технологий, новых банковских продуктов, вопросов влияния этих процессов на дальнейшее усиление финансовой устойчивости банков, а также других связанных тем.

Форум объединяет руководителей органов регулирования и контроля в финансово-банковской сфере, ведущих менеджеров коммерческих банков и других участников финансового сектора, руководителей местных и зарубежных бизнес- и общественных организаций, а также представителей международных финансовых институтов и посольств зарубежных стран в Азербайджане, академических кругов, и компаний, предлагающих продукты и услуги, относящиеся к финансовой и банковской сфере.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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