Азербайджан является лидером в области цифровизации – Директор центра экономических реформ

БАКУ/Trend/ - Сегодня банковский сектор Азербайджана по множеству показателей можно оценить как здоровый, сказал на Четвертом международном банковском форуме исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

Как передает в среду Trend с мероприятия, Гасымлы отметил, что оценка капитализации, ликвидности, адекватности капитала и кредитного портфеля азербайджанских банков сегодня отвечает большинству международных стандартов.

Напомнив, что банковский сектор не может развиваться без развития экономики страны в целом, директор Центра отметил важную роль экономических реформ в области цифровизации услуг, проводимых в стране Президентом Ильхамом Алиевым.

Так, электронным правительством сегодня охвачено множество услуг и экономических процессов, от регистрации малого бизнеса - вплоть до обширной системы электронного сельского хозяйства.

«Как итог, позиции Азербайджана по категориям цифровизации, в отчетах международных рейтинговых агентств становятся все сильнее и устойчивее. В этих отчетах отмечается передовая роль Азербайджана как регионального инноватора в цифровизации экономики», - сказал директор Центра.

Перечисляя передовые инновации в стране, Гасымлы отметил, что при поддержке AzPromo и VISA, Азербайджана первым на постсоветском пространстве обеспечил выход своих продуктов на платформу Amazon.com. Вторым успешным проектом Азербайджана было продвижение краудфандинга, также впервые на постсоветском пространстве.

Помимо этого, Центр представил две важные электронные платформы по анализу и мониторингу экономических процессов, портал мониторинга и оценивания - "Мониторинг.аз", впервые на постсоветском пространстве обеспечивший полную цифровизацию мониторинга государственных программ, а также портал "Азренкинг", обеспечивающий полную цифровизацию анализа экономики.

Напомним, в Баку, при поддержке Центрального банка Азербайджана, Палаты по надзоруза финансовыми рынками и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, проходит двухдневный Четвертый международный банковский форум, который является одним из самых престижных финансовых и банковских мероприятий региона.

Форум объединяет руководителей органов регулирования и контроля в финансово-банковской сфере, ведущих менеджеров коммерческих банков и других участников финансового сектора.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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