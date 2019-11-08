Отчисления таможенных пошлин в госбюджет выросли почти на 20%

8 ноября 2019 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В октябре 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в государственный бюджет 395,21 миллиона манатов, что на 4,5 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные ГТК.

В октябре текущего года таможенные пошлины составили 110,802 миллиона манатов, или 28 процентов от всех поступлений, НДС – 264,86 миллиона манатов (67 процентов), акцизы – 15,83 миллиона манатов (четыре процента), дорожный налог - 3,717 миллиона манатов (0,9 процента).

По сравнению с октябрем прошлого года поступления от таможенных пошлин в этом месяце выросли на 18,8 процента, от НДС - на 0,4 процента, Поступления от дорожного налога сократились на 20 процентов, от акцизов – на 4,3 процента.

Поступления в госбюджет по линии ГТК формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

(Автор: Эльдар Джанашвили Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
НДС влияет на конкурентоспособность иранской провинции Восточный Азербайджан
Финансы 3 ноября 19:24
В Азербайджане предлагают расширить базу налогообложения
Финансы 28 октября 17:34
В Азербайджане увеличатся поступления в госбюджет от дорожного налога
Экономика 21 октября 18:18
Отмены льгот по НДС привела к росту цен на сахар в Узбекистане
Бизнес 10 октября 13:57
Госкомтаможни Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет почти на 20%
Финансы 9 октября 10:52
В Узбекистане снизили цены на ж/д билеты
Бизнес 7 октября 13:23
Лента новостей
Азербайджанский праздник граната стал одним из самых любимых в России (ФОТО)
Социум 13:50
С завтрашнего дня автобусы в бакинские поселки будут отходить от Транспортного обменного центра "Кёроглу"
Общество 13:48
Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
Культура 13:44
Умер модельер Патрик-Луи Виттон
Европа 13:39
МВФ прогнозирует рост ВВП в нефтяных странах Кавказа и Центральной Азии
Центральная Азия 13:30
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
Кыргызстан 13:30
В Узбекистане завершены работы по строительству четырех газопроводов
Энергетика 13:25
Сергей Лавров надеется, что иранскую ядерную сделку еще можно спасти
Россия 13:20
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" объявляет тендер на закупку запчастей
Тендеры 13:17