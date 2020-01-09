Половина операций на Бакинской фондовой бирже принадлежит одной компании

9 января 2020 20:00 (UTC+04:00)

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