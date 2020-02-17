Банки Азербайджана подключаются к системе агрокредитования

БАКУ/Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) первым из банков присоединился к Системе оценки сельскохозяйственных кредитов Агентства по сельскохозяйственному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Банк, это было сделано с целью расширения доступа к кредитным продуктам предпринимателей, работающих в аграрном секторе. Таким образом, МБА присоединился к этой системе.

Управляющий директор МБА Наргизханым Билендерли отметила, что для банка предоставление финансовой поддержки агропроектам является одним из приоритетных. По ее словам, МБА расширяет свои связи с малыми и средними предпринимателями, работающими в ненефтяном секторе, куда входит и агропромышленный сектор.

"Когда речь идет о кредитовании сельскохозяйственных проектов, Банку важно правильно оценивать риски. В этом отношении наше подключение к системе AzALES будет очень полезным. Кредитные продукты, предлагаемые на выгодных условиях, станут более доступными для сельхозпроизводителей, а мы, в свою очередь, сможем повысить удовлетворенность клиентов за счет ускорения подачи заявок на кредит", - сказала Билендерли.

Напомним, что система под названием AzALES была разработана для Агентства по сельскохозяйственному кредитованию и развитию при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского союза, Франкфуртской школы финансов и менеджмента.

Система позволяет точнее оценивать риски, имеющиеся в аграрном секторе, быстрее рассматривать заявки на кредит, облегчает доступ фермеров к финансовым продуктам и в то же время позволяет банкам и кредитным организациям экономить ресурсы и правильно оценивать риски.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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