Нацвалюта Казахстана значительно подешевела относительно доллара

БАКУ/Trend/ - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 10 марта 2020 года на 11:00 (GMT +6), средневзвешенный курс доллара составил 393,50 тенге, передает во вторник Trend со ссылкой на данные KASE.

В сравнении с показателем на 6 марта, национальная валюта Казахстана подешевела на 11,49 тенге относительно доллара (0,029 доллара).

Сообщается, что в обменных пунктах Нур-Султана и Алматы максимальный курс продажи доллара составляет 398 тенге (1,01 доллара).

Напомним, по состоянию на 08:15 девятого марта 2020 года было отмечено рекордное падение стоимости барреля нефти Brent до 31,30 доллара.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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