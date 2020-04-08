Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побила исторический рекорд по стране

БАКУ/Trend/ - На конец февраля 2020 года банками Азербайджана выданы ипотечные кредиты на сумму 20,4 миллиона манатов, что на 13,4 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка Азербайджана за февраль.

Согласно отчету, в феврале объем рефинансирования кредитов, выданных банками, составил 1,1 миллиона манатов.

Среднемесячная сумма кредитов, выдаваемых уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, составила в феврале 51 тысячу манатов (в феврале прошлого года этот показатель составил 49,5 тысячи манатов), что является самым высоким показателем за все время действия в стране Ипотечного фонда. Средний срок выдачи кредита составил 281 месяц, не изменившись относительно показателя за февраль 2019 года. Среднегодовая процентная ставка – 6,42 процента (6,53 процента годом ранее), среднемесячная выплата – 356,8 маната (348,7 маната).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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