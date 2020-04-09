Спрос на ноты ЦБ Азербайджана превысил предложение

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в четверг очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) со сроком обращения в 28 дней, в ходе которого он привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение на четыре с лишним процента – пять инвесторов подали шесть заявок на общую номинальную сумму в 104,56 миллиона манатов. Интервал ценовых предложений составил от 98,44 до 99,477 маната с доходностью от 7,24 до 6,76 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,44 маната (7,24 процента), средневзвешенная цена составила 99,2062 маната. Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 100 миллионов манатов.

Срок погашения нот – первого июня 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на девятое апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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