Рост доллара и евро в Узбекистане замедлился

Финансы 20 апреля 2020 11:08 (UTC+04:00)
Рост доллара и евро в Узбекистане замедлился

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана отмечает замедление в росте курса доллара и евро в стране, сообщает Trend со ссылкой на ЦБ.

Центральный банк опубликовал новые курсы иностранных валют, которые действуют с 21 апреля: доллар подорожал на 17 сумов и теперь стоит 10 138 сумов, евро подорожал на 86 сумов и стоит 11 026 сумов, рубль снизился на два сума и стоит 137 сумов.

Напомним, что 16 апреля доллар резко подорожал на 427 сумов до 10 121 сума, евро подорожал на 512 сумов до 11 111 сумов, рубль подорожал на семь сумов до 139 сумов.

ЦБ объяснил это рядом факторов, включающих сильные девальвационные ожидания населения и предпринимателей. Он также отметил, что сейчас курс подстраивается под рыночные условия и резкой девальвации не ожидается.

Согласно обновленным прогнозам ЦБ Узбекистана, к концу 2020 года уровень инфляции в стране снизится на один процент относительно первоначальных оценок (12-13,5 процента) и составит 11-12,5 процента.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление роста экономики Узбекистана до 1,8 процента в 2020 году.

Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики страны в 2020 году замедлится до 1,6 процента. В Азиатском банке развития смотрят оптимистичнее и считают, что экономика вырастет до 4,7 процента. В Fitch прогнозируют, что рост составит два процента.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini

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