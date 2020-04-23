Эльшад Мамедов: Сокращение налоговых поступлений следует компенсировать частными инвестициями

БАКУ/Trend/ - Для уменьшения рисков, вытекающих из льготного пакета налоговых реформ, крайне важно наращивать инвестиции и следить за верным целевым использованием возрастающей денежной массы. Об этом сказал в четверг Trend экономический эксперт, профессор Государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

Эксперт также заявил, что изменения, связанные с резким снижением налога на прибыль в размере 75 процентов являются очень правильным шагом, потому что это может позволить компенсировать выпадающие государственные капиталовложения частными инвестициями в национальную экономику.

«Таким образом освобождающиеся средства компаниям следует направлять государству, чтобы поддержать уровень инвестиций в отечественную экономику. Другими словами, по сегменту снижения налога на прибыль необходимо добиться сопровождающегося прироста инвестиций, то есть, те сферы экономики, бизнеса, которые будут больше инвестировать, больше отчислять на амортизационные фонды, должны получать больший налоговый стимул. Вместе с тем, я думаю, что прирост денежной массы должен обязательно сопровождаться приростом инвестиций, чтобы с одной стороны возрастала покупательная способность населения и увеличивались социальные блага широчайших слоев населения, а с другой был прирост инвестиций для наращивания производства товаров и услуг в реальном секторе экономики». - сказал Мамедов.

Он также заметил, что на фоне введения пакета по облегчению налогового бремени для налогоплательщиков в сферах деятельности, наиболее пострадавших от пандемии, а также приостановленной активности экономики и рекордно низких цен на нефть сокращения расходов бюджета должны касаться административных расходов, расходов на аппарат госуправления, и возможно в незначительной степени, капитальных вложений. При этом сокращение инвестиций должно носить незначительный характер, и в опережающем формате это должно конпенсироваться частными инвестициями.

«С точки зрения покрытия дефицита бюджета, на мой взгляд, оптимальным вариантом является денежная эмиссия и выкуп государственных ценных бумаг, то есть заимствования правительства на внутреннем рынке без изъятия денег из экономики. Выкуп ЦБА ценных бумаг и впрыскивание таким образом денег в экономику являются самым оптимальным вариантом, так как внешние заимствования не могут считаться оптимальными, тем более в нынешних условиях. Что же касается изъятия денег из экономики, то это будет означать сокращение внутренних инвестиций, что также крайне нецелесообразно» - сказал Мамедов.

Он отметил, что риски сокращения капиталовложений будут иметь место в том случае, если не будут компенсироваться частными инвестициями. Поэтому государству необходимо создать соответствующие условия для того, чтобы частные инвестиции, которые должны опираться в первую очередь на институт внутреннего мягкого кредитования, в опережающем формате компенсировали государственные капитальные вложения, которые будут выпадать по мере сокращения расходов государственного бюджета.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)