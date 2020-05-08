Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане восьмого мая повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 41,14 маната, составив 2917,472 маната, унция серебра - на 0,7561 маната, составив 26,2344 маната, унция платины - на 10,999 маната, составив 1310,318 маната, унция палладия - на 109,012 маната, составив 3204,942 маната.

Название 08.05.2020 07.05.2020 Золото XAU 2917,472 2876,332 Серебро XAG 26,2344 25,4783 Платина XPT 1310,318 1299,319 Палладий XPD 3204,942 3095,93

Тройская унция – единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы – это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.