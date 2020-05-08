Золото в Азербайджане подорожало
БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане восьмого мая повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 41,14 маната, составив 2917,472 маната, унция серебра - на 0,7561 маната, составив 26,2344 маната, унция платины - на 10,999 маната, составив 1310,318 маната, унция палладия - на 109,012 маната, составив 3204,942 маната.
|
Название
|
08.05.2020
|
07.05.2020
|
Золото
|
XAU
|
2917,472
|
2876,332
|
Серебро
|
XAG
|
26,2344
|
25,4783
|
Платина
|
XPT
|
1310,318
|
1299,319
|
Палладий
|
XPD
|
3204,942
|
3095,93
Тройская унция – единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы – это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.