Закир Нуриев: Закрытие банков не связано с пандемией коронавируса

БАКУ/Trend/ - В начале этого года среди многочисленных задач Центробанка Азербайджана (ЦБА) важнейшей стало финансовое оздоровление банковской системы, сказал во время выступления в программе Hədəf глава Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, сообщает в среду Trend.

По его словам, финансовое оздоровление банковского сектора обычно откладывалось на следующий квартал из-за возникновения более актуальных текущих проблем, но на сегодняшний день этим вопросом начали заниматься вплотную в связи с его важностью и актуальностью.

Соответственно, в рамках продолжающейся реформы по оздоровлению банковского сектора и развития кредитования 27 апреля решением правления ЦБА в ОАО Atabank, AGBank, NBC Bank и Amrah Bank назначены временные администраторы, а затем, 28 апреля и 12 мая, все четыре банка были ликвидированы и подали заявления о банкротстве.

Тем не менее, как отметил Нуриев, текущая ситуация с банками не связана с пандемией коронавируса, а является следствием накопленных проблем за предшествующий период, которые вылились в критическое состояние банков в начале 2020 года.

Он также прокомментировал, что закрытие банков происходит по всему миру и только в первом квартале в России были закрыты восемь банков, а в 2019 году они закрывались по всей Европе.

"Это нормальный процесс, и хотя это и нежеланный сценарий для нас, в целом, он характерен для мировой экономики", - сказал глава Ассоциации банков Азербайджана.

Он также отметил, что на сегодняшний день банковский сектор в основном оценивается по объему адекватного капитала, который в Азербайджане составляет 4,7 миллиарда манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)