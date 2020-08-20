Евро дешевеет к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
20 августа 2020 г.:
|
19 августа 2020 г.:
|
20 июля 2020 г.:
|
20 августа 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0141
|
2,0284
|
1,9452
|
1,8846
|
-0,0143
|
0,0689
|
0,1295
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0236
|
0,0254
|
0
|
-0,0004
|
-0,0022
|
1 турецкая лира
|
0,2331
|
0,2305
|
0,2479
|
0,301
|
0,0026
|
-0,0148
|
-0,0679
|
1 австралийский доллар
|
1,2209
|
1,2302
|
1,1882
|
1,1534
|
-0,0093
|
0,0327
|
0,0675
|
1 аргентинский песо
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0238
|
0,031
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0079
|
1 белорусский рубль
|
0,6883
|
0,6898
|
0,7089
|
0,8261
|
-0,0015
|
-0,0206
|
-0,1378
|
1 бразильский реал
|
0,3059
|
0,3109
|
0,3156
|
0,4172
|
-0,0050
|
-0,0097
|
-0,1113
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0984
|
0,0981
|
0,1016
|
0,1102
|
0,0003
|
-0,0032
|
-0,0118
|
100 южнокорейских вон
|
0,1432
|
0,1437
|
0,1413
|
0,1405
|
-0,0005
|
0,0019
|
0,0027
|
1 чешская крона
|
0,0772
|
0,0777
|
0,073
|
0,073
|
-0,0005
|
0,0042
|
0,0042
|
100 чилийских песо
|
0,217
|
0,2138
|
0,2165
|
0,2384
|
0,0032
|
0,0005
|
-0,0214
|
1 китайский юань
|
0,2456
|
0,2456
|
0,2431
|
0,2405
|
0
|
0,0025
|
0,0051
|
1 датская крона
|
0,2705
|
0,2724
|
0,2612
|
0,2527
|
-0,0019
|
0,0093
|
0,0178
|
1 грузинский лари
|
0,5527
|
0,5538
|
0,5545
|
0,582
|
-0,0011
|
-0,0018
|
-0,0293
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2167
|
0
|
0,0001
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0228
|
0,0227
|
0,0237
|
-0,0001
|
0
|
-0,0010
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2264
|
2,2506
|
2,1306
|
2,0621
|
-0,0242
|
0,0958
|
0,1643
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0119
|
0
|
0
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1953
|
0,1967
|
0,1883
|
0,1756
|
-0,0014
|
0,0070
|
0,0197
|
1 швейцарский франк
|
1,8586
|
1,8813
|
1,8111
|
1,7332
|
-0,0227
|
0,0475
|
0,1254
|
1 израильский шекель
|
0,4994
|
0,5002
|
0,495
|
0,4822
|
-0,0008
|
0,0044
|
0,0172
|
1 канадский доллар
|
1,2862
|
1,2914
|
1,2517
|
1,2765
|
-0,0052
|
0,0345
|
0,0097
|
1 кувейтский динар
|
5,5586
|
5,5657
|
5,5312
|
5,5868
|
-0,0071
|
0,0274
|
-0,0282
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0,0218
|
0,0219
|
0,0242
|
0,0001
|
0
|
-0,0023
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1127
|
0,1124
|
0,1125
|
-0,0007
|
-0,0004
|
-0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4073
|
0,4065
|
0,3989
|
0,4065
|
0,0008
|
0,0084
|
0,0008
|
1 мексиканский песо
|
0,0766
|
0,0767
|
0,0754
|
0,0856
|
-0,0001
|
0,0012
|
-0,0090
|
1 молдавская лея
|
0,1026
|
0,1021
|
0,0999
|
0,0962
|
0,0005
|
0,0027
|
0,0064
|
1 египетский фунт
|
0,1069
|
0,1068
|
0,1065
|
0,1023
|
0,0001
|
0,0004
|
0,0046
|
1 норвежская крона
|
0,1906
|
0,1922
|
0,1831
|
0,1894
|
-0,0016
|
0,0075
|
0,0012
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0187
|
0
|
-0,0001
|
-0,0021
|
1 польский злотый
|
0,4579
|
0,4633
|
0,4343
|
0,4318
|
-0,0054
|
0,0236
|
0,0261
|
1 сингапурский доллар
|
1,2411
|
1,2448
|
0,4532
|
0,4533
|
-0,0037
|
0,7879
|
0,7878
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,411
|
2,4065
|
2,3611
|
2,3327
|
0,0045
|
0,0499
|
0,0783
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0,0578
|
0,0576
|
0,0542
|
0
|
0,0002
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1648
|
0,1648
|
0,1649
|
0,1753
|
0
|
-0,0001
|
-0,0105
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,062
|
0,0623
|
0,062
|
0,0677
|
-0,0003
|
0
|
-0,0057
|
100 японских иен
|
1,6034
|
1,6105
|
1,5847
|
1,5952
|
-0,0071
|
0,0187
|
0,0082
|
1 новозеландский доллар
|
1,1157
|
1,1225
|
1,114
|
1,092
|
-0,0068
|
0,0017
|
0,0237
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili