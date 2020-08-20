Евро дешевеет к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 20 августа 2020 г.: 19 августа 2020 г.: 20 июля 2020 г.: 20 августа 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0141 2,0284 1,9452 1,8846 -0,0143 0,0689 0,1295 1 российский рубль 0,0232 0,0232 0,0236 0,0254 0 -0,0004 -0,0022 1 турецкая лира 0,2331 0,2305 0,2479 0,301 0,0026 -0,0148 -0,0679 1 австралийский доллар 1,2209 1,2302 1,1882 1,1534 -0,0093 0,0327 0,0675 1 аргентинский песо 0,0231 0,0232 0,0238 0,031 -0,0001 -0,0007 -0,0079 1 белорусский рубль 0,6883 0,6898 0,7089 0,8261 -0,0015 -0,0206 -0,1378 1 бразильский реал 0,3059 0,3109 0,3156 0,4172 -0,0050 -0,0097 -0,1113 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0984 0,0981 0,1016 0,1102 0,0003 -0,0032 -0,0118 100 южнокорейских вон 0,1432 0,1437 0,1413 0,1405 -0,0005 0,0019 0,0027 1 чешская крона 0,0772 0,0777 0,073 0,073 -0,0005 0,0042 0,0042 100 чилийских песо 0,217 0,2138 0,2165 0,2384 0,0032 0,0005 -0,0214 1 китайский юань 0,2456 0,2456 0,2431 0,2405 0 0,0025 0,0051 1 датская крона 0,2705 0,2724 0,2612 0,2527 -0,0019 0,0093 0,0178 1 грузинский лари 0,5527 0,5538 0,5545 0,582 -0,0011 -0,0018 -0,0293 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2167 0 0,0001 0,0027 1 индийская рупия 0,0227 0,0228 0,0227 0,0237 -0,0001 0 -0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,2264 2,2506 2,1306 2,0621 -0,0242 0,0958 0,1643 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0115 0,0119 0 0 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1953 0,1967 0,1883 0,1756 -0,0014 0,0070 0,0197 1 швейцарский франк 1,8586 1,8813 1,8111 1,7332 -0,0227 0,0475 0,1254 1 израильский шекель 0,4994 0,5002 0,495 0,4822 -0,0008 0,0044 0,0172 1 канадский доллар 1,2862 1,2914 1,2517 1,2765 -0,0052 0,0345 0,0097 1 кувейтский динар 5,5586 5,5657 5,5312 5,5868 -0,0071 0,0274 -0,0282 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0044 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0219 0,0218 0,0219 0,0242 0,0001 0 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,112 0,1127 0,1124 0,1125 -0,0007 -0,0004 -0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4073 0,4065 0,3989 0,4065 0,0008 0,0084 0,0008 1 мексиканский песо 0,0766 0,0767 0,0754 0,0856 -0,0001 0,0012 -0,0090 1 молдавская лея 0,1026 0,1021 0,0999 0,0962 0,0005 0,0027 0,0064 1 египетский фунт 0,1069 0,1068 0,1065 0,1023 0,0001 0,0004 0,0046 1 норвежская крона 0,1906 0,1922 0,1831 0,1894 -0,0016 0,0075 0,0012 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0187 0 -0,0001 -0,0021 1 польский злотый 0,4579 0,4633 0,4343 0,4318 -0,0054 0,0236 0,0261 1 сингапурский доллар 1,2411 1,2448 0,4532 0,4533 -0,0037 0,7879 0,7878 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,411 2,4065 2,3611 2,3327 0,0045 0,0499 0,0783 1 тайваньский доллар 0,0578 0,0578 0,0576 0,0542 0 0,0002 0,0036 1 таджикский сомони 0,1648 0,1648 0,1649 0,1753 0 -0,0001 -0,0105 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,062 0,0623 0,062 0,0677 -0,0003 0 -0,0057 100 японских иен 1,6034 1,6105 1,5847 1,5952 -0,0071 0,0187 0,0082 1 новозеландский доллар 1,1157 1,1225 1,114 1,092 -0,0068 0,0017 0,0237

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili