Евро дешевеет к манату

Финансы 20 августа 2020 11:30 (UTC+04:00)
Евро дешевеет к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

20 августа 2020 г.:

19 августа 2020 г.:

20 июля 2020 г.:

20 августа 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0141

2,0284

1,9452

1,8846

-0,0143

0,0689

0,1295

1 российский рубль

0,0232

0,0232

0,0236

0,0254

0

-0,0004

-0,0022

1 турецкая лира

0,2331

0,2305

0,2479

0,301

0,0026

-0,0148

-0,0679

1 австралийский доллар

1,2209

1,2302

1,1882

1,1534

-0,0093

0,0327

0,0675

1 аргентинский песо

0,0231

0,0232

0,0238

0,031

-0,0001

-0,0007

-0,0079

1 белорусский рубль

0,6883

0,6898

0,7089

0,8261

-0,0015

-0,0206

-0,1378

1 бразильский реал

0,3059

0,3109

0,3156

0,4172

-0,0050

-0,0097

-0,1113

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0984

0,0981

0,1016

0,1102

0,0003

-0,0032

-0,0118

100 южнокорейских вон

0,1432

0,1437

0,1413

0,1405

-0,0005

0,0019

0,0027

1 чешская крона

0,0772

0,0777

0,073

0,073

-0,0005

0,0042

0,0042

100 чилийских песо

0,217

0,2138

0,2165

0,2384

0,0032

0,0005

-0,0214

1 китайский юань

0,2456

0,2456

0,2431

0,2405

0

0,0025

0,0051

1 датская крона

0,2705

0,2724

0,2612

0,2527

-0,0019

0,0093

0,0178

1 грузинский лари

0,5527

0,5538

0,5545

0,582

-0,0011

-0,0018

-0,0293

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2193

0,2167

0

0,0001

0,0027

1 индийская рупия

0,0227

0,0228

0,0227

0,0237

-0,0001

0

-0,0010

1 британский фунт стерлингов

2,2264

2,2506

2,1306

2,0621

-0,0242

0,0958

0,1643

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0115

0,0119

0

0

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1953

0,1967

0,1883

0,1756

-0,0014

0,0070

0,0197

1 швейцарский франк

1,8586

1,8813

1,8111

1,7332

-0,0227

0,0475

0,1254

1 израильский шекель

0,4994

0,5002

0,495

0,4822

-0,0008

0,0044

0,0172

1 канадский доллар

1,2862

1,2914

1,2517

1,2765

-0,0052

0,0345

0,0097

1 кувейтский динар

5,5586

5,5657

5,5312

5,5868

-0,0071

0,0274

-0,0282

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0044

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0219

0,0218

0,0219

0,0242

0,0001

0

-0,0023

100 ливанских фунтов

0,112

0,1127

0,1124

0,1125

-0,0007

-0,0004

-0,0005

1 малайзийский ринггит

0,4073

0,4065

0,3989

0,4065

0,0008

0,0084

0,0008

1 мексиканский песо

0,0766

0,0767

0,0754

0,0856

-0,0001

0,0012

-0,0090

1 молдавская лея

0,1026

0,1021

0,0999

0,0962

0,0005

0,0027

0,0064

1 египетский фунт

0,1069

0,1068

0,1065

0,1023

0,0001

0,0004

0,0046

1 норвежская крона

0,1906

0,1922

0,1831

0,1894

-0,0016

0,0075

0,0012

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0187

0

-0,0001

-0,0021

1 польский злотый

0,4579

0,4633

0,4343

0,4318

-0,0054

0,0236

0,0261

1 сингапурский доллар

1,2411

1,2448

0,4532

0,4533

-0,0037

0,7879

0,7878

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,411

2,4065

2,3611

2,3327

0,0045

0,0499

0,0783

1 тайваньский доллар

0,0578

0,0578

0,0576

0,0542

0

0,0002

0,0036

1 таджикский сомони

0,1648

0,1648

0,1649

0,1753

0

-0,0001

-0,0105

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,062

0,0623

0,062

0,0677

-0,0003

0

-0,0057

100 японских иен

1,6034

1,6105

1,5847

1,5952

-0,0071

0,0187

0,0082

1 новозеландский доллар

1,1157

1,1225

1,114

1,092

-0,0068

0,0017

0,0237

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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