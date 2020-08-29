В Азербайджане выросло число дебетовых карт
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Помощник Президента Хикмет Гаджиев встретился с НПО, осуществляющими деятельность в области международного сотрудничества
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Kawasaki Heavy Industries Ltd и "Туркменгаз" обсудили ход строительства завода про производству бензина
Судостроительно-судоремонтный завод «Балкан» Туркменистана произвел ремонтные работы различной сложности
Аппарат омбудсмена: Информация о приостановлении деятельности Сабины Алиевой не соответствует действительности