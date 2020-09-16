Совокупная прибыль в страховом секторе Азербайджана в I полугодии 2020 года снизилась

БАКУ /Trend/ - По итогам января-июня 2020 года совокупная прибыль в страховом секторе Азербайджана составила 61,258 миллиона манатов, что меньше показателя первого полугодия 2019 года на 19,7 процента, сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Доходы страхового сектора в отчетный период выросли по сравнению с первым полугодием 2019 года на 20,8 процента и составили 455,157 миллиона манатов.

Инвестиционные доходы страхового рынка составили 30,625 миллиона манатов (рост на 2,1 процента), доля перестраховщиков в страховых взносах - 5,448 миллиона манатов (спад на 45,7 процента). Страховые взносы выросли на 11,8 процента и составили 455,384 миллиона манатов, тогда как чистые страховые резервы сократились на 49,087 миллиона манатов.

Расходы страхового сектора за отчетный период выросли на 27,4 процента - до 383,238 миллиона манатов. При этом страховые выплаты составили 191,11 миллиона манатов, увеличившись на 56,5 процента, выплаты на перестрахование – 82,936 миллиона манатов, увеличившись на 9,7 процента, расходы на ведение дела – 89,155 миллиона манатов, увеличившись на 2,1 процента. В первом полугодии страховщики выплатили налог на прибыль на сумму 10,498 миллиона манатов.

Отметим, что в Азербайджане на настоящее время действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Фидан Бабаева)

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