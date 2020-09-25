Манат подешевел к евро и стабилен к доллару и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9837 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
25 сентября 2020 г.:
|
24 сентября 2020 г.:
|
25 августа 2020 г.:
|
25 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9837
|
1,981
|
2,008
|
1,8692
|
0,0027
|
-0,0243
|
0,1145
|
1 российский рубль
|
0,0221
|
0,0221
|
0,0228
|
0,0266
|
0
|
-0,0007
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2233
|
0,221
|
0,2304
|
0,2984
|
0,0023
|
-0,0071
|
-0,0751
|
1 австралийский доллар
|
1,2016
|
1,1967
|
1,2188
|
1,1534
|
0,0049
|
-0,0172
|
0,0482
|
1 аргентинский песо
|
0,0225
|
0,0225
|
0,0231
|
0,0299
|
0
|
-0,0006
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6527
|
0,6543
|
0,6619
|
0,8258
|
-0,0016
|
-0,0092
|
-0,1731
|
1 бразильский реал
|
0,3085
|
0,3038
|
0,3029
|
0,4082
|
0,0047
|
0,0056
|
-0,0997
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1004
|
0,0991
|
0,1004
|
0,1142
|
0,0013
|
0
|
-0,0138
|
100 южнокорейских вон
|
0,1452
|
0,145
|
0,1433
|
0,1417
|
0,0002
|
0,0019
|
0,0035
|
1 чешская крона
|
0,0732
|
0,0734
|
0,077
|
0,0722
|
-0,0002
|
-0,0038
|
0,0010
|
100 чилийских песо
|
0,2168
|
0,2174
|
0,2169
|
0,2348
|
-0,0006
|
-0,0001
|
-0,0180
|
1 китайский юань
|
0,2493
|
0,2493
|
0,246
|
0,2388
|
0
|
0,0033
|
0,0105
|
1 датская крона
|
0,2665
|
0,2662
|
0,2698
|
0,2504
|
0,0003
|
-0,0033
|
0,0161
|
1 грузинский лари
|
0,5132
|
0,5221
|
0,5528
|
0,572
|
-0,0089
|
-0,0396
|
-0,0588
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2169
|
-0,0001
|
0
|
0,0024
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,023
|
0,0229
|
0,0239
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,169
|
2,1592
|
2,2279
|
2,119
|
0,0098
|
-0,0589
|
0,0500
|
100 индонезийских рупий
|
0,0114
|
0,0114
|
0,0116
|
0,012
|
0
|
-0,0002
|
-0,0006
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1869
|
0,1883
|
0,1935
|
0,1754
|
-0,0014
|
-0,0066
|
0,0115
|
1 швейцарский франк
|
1,8352
|
1,8411
|
1,8656
|
1,722
|
-0,0059
|
-0,0304
|
0,1132
|
1 израильский шекель
|
0,4891
|
0,49
|
0,4994
|
0,4858
|
-0,0009
|
-0,0103
|
0,0033
|
1 канадский доллар
|
1,2737
|
1,2679
|
1,2845
|
1,2821
|
0,0058
|
-0,0108
|
-0,0084
|
1 кувейтский динар
|
5,5496
|
5,5478
|
5,5592
|
5,5941
|
0,0018
|
-0,0096
|
-0,0445
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0,0214
|
0,0218
|
0,0243
|
0,0005
|
0,0001
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1121
|
0,1122
|
0,1123
|
0,1127
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4079
|
0,4081
|
0,4078
|
0,406
|
-0,0002
|
0,0001
|
0,0019
|
1 мексиканский песо
|
0,0769
|
0,0756
|
0,0774
|
0,0873
|
0,0013
|
-0,0005
|
-0,0104
|
1 молдавская лея
|
0,1012
|
0,1017
|
0,1023
|
0,0956
|
-0,0005
|
-0,0011
|
0,0056
|
1 египетский фунт
|
0,1079
|
0,1079
|
0,107
|
0,1043
|
0
|
0,0009
|
0,0036
|
1 норвежская крона
|
0,1792
|
0,1784
|
0,1893
|
0,1883
|
0,0008
|
-0,0101
|
-0,0091
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
0
|
-0,0014
|
1 польский злотый
|
0,436
|
0,4385
|
0,4574
|
0,4268
|
-0,0025
|
-0,0214
|
0,0092
|
1 сингапурский доллар
|
1,2363
|
1,236
|
1,2415
|
1,2344
|
0,0003
|
-0,0052
|
0,0019
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,387
|
2,3932
|
2,4015
|
2,3258
|
-0,0062
|
-0,0145
|
0,0612
|
1 тайваньский доллар
|
0,0581
|
0,058
|
0,0579
|
0,0548
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0033
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1648
|
0,1755
|
0
|
-0,0002
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0601
|
0,0602
|
0,0619
|
0,0702
|
-0,0001
|
-0,0018
|
-0,0101
|
100 японских иен
|
1,6131
|
1,6123
|
1,604
|
1,5835
|
0,0008
|
0,0091
|
0,0296
|
1 новозеландский доллар
|
1,116
|
1,11
|
1,1093
|
1,0751
|
0,0060
|
0,0067
|
0,0409
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni