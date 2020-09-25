Манат подешевел к евро и стабилен к доллару и рублю

Финансы 25 сентября 2020 09:38 (UTC+04:00)
Манат подешевел к евро и стабилен к доллару и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9837 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

25 сентября 2020 г.:

24 сентября 2020 г.:

25 августа 2020 г.:

25 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,9837

1,981

2,008

1,8692

0,0027

-0,0243

0,1145

1 российский рубль

0,0221

0,0221

0,0228

0,0266

0

-0,0007

-0,0045

1 турецкая лира

0,2233

0,221

0,2304

0,2984

0,0023

-0,0071

-0,0751

1 австралийский доллар

1,2016

1,1967

1,2188

1,1534

0,0049

-0,0172

0,0482

1 аргентинский песо

0,0225

0,0225

0,0231

0,0299

0

-0,0006

-0,0074

1 белорусский рубль

0,6527

0,6543

0,6619

0,8258

-0,0016

-0,0092

-0,1731

1 бразильский реал

0,3085

0,3038

0,3029

0,4082

0,0047

0,0056

-0,0997

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1004

0,0991

0,1004

0,1142

0,0013

0

-0,0138

100 южнокорейских вон

0,1452

0,145

0,1433

0,1417

0,0002

0,0019

0,0035

1 чешская крона

0,0732

0,0734

0,077

0,0722

-0,0002

-0,0038

0,0010

100 чилийских песо

0,2168

0,2174

0,2169

0,2348

-0,0006

-0,0001

-0,0180

1 китайский юань

0,2493

0,2493

0,246

0,2388

0

0,0033

0,0105

1 датская крона

0,2665

0,2662

0,2698

0,2504

0,0003

-0,0033

0,0161

1 грузинский лари

0,5132

0,5221

0,5528

0,572

-0,0089

-0,0396

-0,0588

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2194

0,2193

0,2169

-0,0001

0

0,0024

1 индийская рупия

0,0231

0,023

0,0229

0,0239

0,0001

0,0002

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,169

2,1592

2,2279

2,119

0,0098

-0,0589

0,0500

100 индонезийских рупий

0,0114

0,0114

0,0116

0,012

0

-0,0002

-0,0006

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1869

0,1883

0,1935

0,1754

-0,0014

-0,0066

0,0115

1 швейцарский франк

1,8352

1,8411

1,8656

1,722

-0,0059

-0,0304

0,1132

1 израильский шекель

0,4891

0,49

0,4994

0,4858

-0,0009

-0,0103

0,0033

1 канадский доллар

1,2737

1,2679

1,2845

1,2821

0,0058

-0,0108

-0,0084

1 кувейтский динар

5,5496

5,5478

5,5592

5,5941

0,0018

-0,0096

-0,0445

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0219

0,0214

0,0218

0,0243

0,0005

0,0001

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1121

0,1122

0,1123

0,1127

-0,0001

-0,0002

-0,0006

1 малайзийский ринггит

0,4079

0,4081

0,4078

0,406

-0,0002

0,0001

0,0019

1 мексиканский песо

0,0769

0,0756

0,0774

0,0873

0,0013

-0,0005

-0,0104

1 молдавская лея

0,1012

0,1017

0,1023

0,0956

-0,0005

-0,0011

0,0056

1 египетский фунт

0,1079

0,1079

0,107

0,1043

0

0,0009

0,0036

1 норвежская крона

0,1792

0,1784

0,1893

0,1883

0,0008

-0,0101

-0,0091

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0166

0,018

0

0

-0,0014

1 польский злотый

0,436

0,4385

0,4574

0,4268

-0,0025

-0,0214

0,0092

1 сингапурский доллар

1,2363

1,236

1,2415

1,2344

0,0003

-0,0052

0,0019

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,387

2,3932

2,4015

2,3258

-0,0062

-0,0145

0,0612

1 тайваньский доллар

0,0581

0,058

0,0579

0,0548

0,0001

0,0002

0,0033

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1648

0,1755

0

-0,0002

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0601

0,0602

0,0619

0,0702

-0,0001

-0,0018

-0,0101

100 японских иен

1,6131

1,6123

1,604

1,5835

0,0008

0,0091

0,0296

1 новозеландский доллар

1,116

1,11

1,1093

1,0751

0,0060

0,0067

0,0409

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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