Манат подешевел к евро и стабилен к доллару и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9837 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 25 сентября 2020 г.: 24 сентября 2020 г.: 25 августа 2020 г.: 25 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9837 1,981 2,008 1,8692 0,0027 -0,0243 0,1145 1 российский рубль 0,0221 0,0221 0,0228 0,0266 0 -0,0007 -0,0045 1 турецкая лира 0,2233 0,221 0,2304 0,2984 0,0023 -0,0071 -0,0751 1 австралийский доллар 1,2016 1,1967 1,2188 1,1534 0,0049 -0,0172 0,0482 1 аргентинский песо 0,0225 0,0225 0,0231 0,0299 0 -0,0006 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6527 0,6543 0,6619 0,8258 -0,0016 -0,0092 -0,1731 1 бразильский реал 0,3085 0,3038 0,3029 0,4082 0,0047 0,0056 -0,0997 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1004 0,0991 0,1004 0,1142 0,0013 0 -0,0138 100 южнокорейских вон 0,1452 0,145 0,1433 0,1417 0,0002 0,0019 0,0035 1 чешская крона 0,0732 0,0734 0,077 0,0722 -0,0002 -0,0038 0,0010 100 чилийских песо 0,2168 0,2174 0,2169 0,2348 -0,0006 -0,0001 -0,0180 1 китайский юань 0,2493 0,2493 0,246 0,2388 0 0,0033 0,0105 1 датская крона 0,2665 0,2662 0,2698 0,2504 0,0003 -0,0033 0,0161 1 грузинский лари 0,5132 0,5221 0,5528 0,572 -0,0089 -0,0396 -0,0588 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2194 0,2193 0,2169 -0,0001 0 0,0024 1 индийская рупия 0,0231 0,023 0,0229 0,0239 0,0001 0,0002 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,169 2,1592 2,2279 2,119 0,0098 -0,0589 0,0500 100 индонезийских рупий 0,0114 0,0114 0,0116 0,012 0 -0,0002 -0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1869 0,1883 0,1935 0,1754 -0,0014 -0,0066 0,0115 1 швейцарский франк 1,8352 1,8411 1,8656 1,722 -0,0059 -0,0304 0,1132 1 израильский шекель 0,4891 0,49 0,4994 0,4858 -0,0009 -0,0103 0,0033 1 канадский доллар 1,2737 1,2679 1,2845 1,2821 0,0058 -0,0108 -0,0084 1 кувейтский динар 5,5496 5,5478 5,5592 5,5941 0,0018 -0,0096 -0,0445 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0219 0,0214 0,0218 0,0243 0,0005 0,0001 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1121 0,1122 0,1123 0,1127 -0,0001 -0,0002 -0,0006 1 малайзийский ринггит 0,4079 0,4081 0,4078 0,406 -0,0002 0,0001 0,0019 1 мексиканский песо 0,0769 0,0756 0,0774 0,0873 0,0013 -0,0005 -0,0104 1 молдавская лея 0,1012 0,1017 0,1023 0,0956 -0,0005 -0,0011 0,0056 1 египетский фунт 0,1079 0,1079 0,107 0,1043 0 0,0009 0,0036 1 норвежская крона 0,1792 0,1784 0,1893 0,1883 0,0008 -0,0101 -0,0091 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0166 0,018 0 0 -0,0014 1 польский злотый 0,436 0,4385 0,4574 0,4268 -0,0025 -0,0214 0,0092 1 сингапурский доллар 1,2363 1,236 1,2415 1,2344 0,0003 -0,0052 0,0019 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,387 2,3932 2,4015 2,3258 -0,0062 -0,0145 0,0612 1 тайваньский доллар 0,0581 0,058 0,0579 0,0548 0,0001 0,0002 0,0033 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1648 0,1755 0 -0,0002 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0601 0,0602 0,0619 0,0702 -0,0001 -0,0018 -0,0101 100 японских иен 1,6131 1,6123 1,604 1,5835 0,0008 0,0091 0,0296 1 новозеландский доллар 1,116 1,11 1,1093 1,0751 0,0060 0,0067 0,0409

(Автор: Зейни Джафаров)

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