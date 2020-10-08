Азербайджанские банки приобрели на аукционе $58 млн

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) восьмого октября 2020 года, реализовал банкам 58 миллионов долларов США, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк страны.

Спрос со стороны банков на аукционе составил 58 миллионов долларов и был полностью обеспечен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года в Азербайджане наблюдался рост спроса на иностранную валюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с конца марта спрос начал постепенно снижаться. В июле наблюдался некоторый рост спроса на валюту на аукционах. По данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-сентябре 2020 года Фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму 5,6 миллиарда долларов, что указывает на рост на 24,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает ГНФАР, в текущем году планируется продать на валютных аукционах инвалюты на 6,8 миллиарда долларов.

Напомним, что ЦБА с 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов, которые проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.