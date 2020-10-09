Грузинские банки готовы пересмотреть вопрос о реструктуризации кредитов для турсектора

Банки в Грузии выразили готовность пересмотреть вопрос о реструктуризации кредитов для туристического сектора, - заявила министр экономики Грузии Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Грузинские СМИ.

«Вчера мы с коллегами провели онлайн-встречу с ведущими банками и их топ-менеджментом. Мы говорили о возможности реструктуризации кредитов для туристического сектора и малых гостиниц. Я рада, что банки выразили свою готовность. Конечно, с учетом каждого конкретного случая, ведь есть разные обстоятельства, которые важны для банка. В целом есть готовность к тому, что в случае подачи заявок от гостиниц, банки готовы пересмотреть реструктуризацию кредита», - заявила Турнава.