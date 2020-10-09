Грузинские банки готовы пересмотреть вопрос о реструктуризации кредитов для турсектора

Финансы 9 октября 2020 17:14 (UTC+04:00)
Грузинские банки готовы пересмотреть вопрос о реструктуризации кредитов для турсектора

Банки в Грузии выразили готовность пересмотреть вопрос о реструктуризации кредитов для туристического сектора, - заявила министр экономики Грузии Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Грузинские СМИ.

«Вчера мы с коллегами провели онлайн-встречу с ведущими банками и их топ-менеджментом. Мы говорили о возможности реструктуризации кредитов для туристического сектора и малых гостиниц. Я рада, что банки выразили свою готовность. Конечно, с учетом каждого конкретного случая, ведь есть разные обстоятельства, которые важны для банка. В целом есть готовность к тому, что в случае подачи заявок от гостиниц, банки готовы пересмотреть реструктуризацию кредита», - заявила Турнава.

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