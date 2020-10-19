Манат остался стабильным к рублю и подешевел к евро

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9899 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 19 октября 2020 г.: 16 октября 2020 г.: 19 сентября 2020 г.: 19 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9899 1,9896 2,0142 1,8907 0,0003 -0,0243 0,0992 1 российский рубль 0,0218 0,0218 0,0227 0,0265 0 -0,0009 -0,0047 1 турецкая лира 0,2148 0,2141 0,2251 0,2924 0,0007 -0,0103 -0,0776 1 австралийский доллар 1,2045 1,2024 1,2438 1,1612 0,0021 -0,0393 0,0433 1 аргентинский песо 0,0219 0,0219 0,0226 0,0292 0 -0,0007 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6607 0,6599 0,6605 0,8341 0,0008 0,0002 -0,1734 1 бразильский реал 0,3011 0,3028 0,3245 0,4081 -0,0017 -0,0234 -0,1070 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1028 0,102 0,105 0,1145 0,0008 -0,0022 -0,0117 100 южнокорейских вон 0,1488 0,1483 0,1464 0,144 0,0005 0,0024 0,0048 1 чешская крона 0,073 0,0727 0,0754 0,0735 0,0003 -0,0024 -0,0005 100 чилийских песо 0,2136 0,2117 0,2227 0,2388 0,0019 -0,0091 -0,0252 1 китайский юань 0,2537 0,2529 0,2516 0,2402 0,0008 0,0021 0,0135 1 датская крона 0,2674 0,2673 0,2707 0,2531 0,0001 -0,0033 0,0143 1 грузинский лари 0,5288 0,5279 0,5296 0,5724 0,0009 -0,0008 -0,0436 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,2168 0 0 0,0026 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0232 0,0239 0 0 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,1973 2,1915 2,2029 2,1838 0,0058 -0,0056 0,0135 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0115 0,012 0 0 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1921 0,1913 0,1937 0,1752 0,0008 -0,0016 0,0169 1 швейцарский франк 1,8558 1,8578 1,8713 1,7217 -0,0020 -0,0155 0,1341 1 израильский шекель 0,5031 0,5014 0,4963 0,4796 0,0017 0,0068 0,0235 1 канадский доллар 1,2889 1,2844 1,2917 1,294 0,0045 -0,0028 -0,0051 1 кувейтский динар 5,5544 5,5517 5,5605 5,6025 0,0027 -0,0061 -0,0481 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0213 0,0212 0,0219 0,0241 0,0001 -0,0006 -0,0028 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,1127 0,1126 0,0001 -0,0002 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4099 0,409 0,4116 0,4065 0,0009 -0,0017 0,0034 1 мексиканский песо 0,0805 0,0796 0,0813 0,0885 0,0009 -0,0008 -0,0080 1 молдавская лея 0,1001 0,1002 0,0991 0,0978 -0,0001 0,0010 0,0023 1 египетский фунт 0,1083 0,1084 0,1082 0,1047 -0,0001 0,0001 0,0036 1 норвежская крона 0,1813 0,1812 0,1879 0,1851 0,0001 -0,0066 -0,0038 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4378 0,4365 0,452 0,4414 0,0013 -0,0142 -0,0036 1 сингапурский доллар 1,252 1,249 1,2534 1,2458 0,0030 -0,0014 0,0062 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4532 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3993 2,3996 2,4038 2,3394 -0,0003 -0,0045 0,0599 1 тайваньский доллар 0,0591 0,059 0,0585 0,0556 0,0001 0,0006 0,0035 1 таджикский сомони 0,1645 0,1645 0,1646 0,1754 0 -0,0001 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0599 0,06 0,0604 0,0684 -0,0001 -0,0005 -0,0085 100 японских иен 1,6124 1,6152 1,6219 1,5657 -0,0028 -0,0095 0,0467 1 новозеландский доллар 1,124 1,1202 1,1539 1,0826 0,0038 -0,0299 0,0414

(Автор: Зейни Джафаров)

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