Манат остался стабильным к рублю и подешевел к евро
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9899 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
19 октября 2020 г.:
|
16 октября 2020 г.:
|
19 сентября 2020 г.:
|
19 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9899
|
1,9896
|
2,0142
|
1,8907
|
0,0003
|
-0,0243
|
0,0992
|
1 российский рубль
|
0,0218
|
0,0218
|
0,0227
|
0,0265
|
0
|
-0,0009
|
-0,0047
|
1 турецкая лира
|
0,2148
|
0,2141
|
0,2251
|
0,2924
|
0,0007
|
-0,0103
|
-0,0776
|
1 австралийский доллар
|
1,2045
|
1,2024
|
1,2438
|
1,1612
|
0,0021
|
-0,0393
|
0,0433
|
1 аргентинский песо
|
0,0219
|
0,0219
|
0,0226
|
0,0292
|
0
|
-0,0007
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6607
|
0,6599
|
0,6605
|
0,8341
|
0,0008
|
0,0002
|
-0,1734
|
1 бразильский реал
|
0,3011
|
0,3028
|
0,3245
|
0,4081
|
-0,0017
|
-0,0234
|
-0,1070
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1028
|
0,102
|
0,105
|
0,1145
|
0,0008
|
-0,0022
|
-0,0117
|
100 южнокорейских вон
|
0,1488
|
0,1483
|
0,1464
|
0,144
|
0,0005
|
0,0024
|
0,0048
|
1 чешская крона
|
0,073
|
0,0727
|
0,0754
|
0,0735
|
0,0003
|
-0,0024
|
-0,0005
|
100 чилийских песо
|
0,2136
|
0,2117
|
0,2227
|
0,2388
|
0,0019
|
-0,0091
|
-0,0252
|
1 китайский юань
|
0,2537
|
0,2529
|
0,2516
|
0,2402
|
0,0008
|
0,0021
|
0,0135
|
1 датская крона
|
0,2674
|
0,2673
|
0,2707
|
0,2531
|
0,0001
|
-0,0033
|
0,0143
|
1 грузинский лари
|
0,5288
|
0,5279
|
0,5296
|
0,5724
|
0,0009
|
-0,0008
|
-0,0436
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2168
|
0
|
0
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0239
|
0
|
0
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1973
|
2,1915
|
2,2029
|
2,1838
|
0,0058
|
-0,0056
|
0,0135
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0115
|
0,012
|
0
|
0
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1921
|
0,1913
|
0,1937
|
0,1752
|
0,0008
|
-0,0016
|
0,0169
|
1 швейцарский франк
|
1,8558
|
1,8578
|
1,8713
|
1,7217
|
-0,0020
|
-0,0155
|
0,1341
|
1 израильский шекель
|
0,5031
|
0,5014
|
0,4963
|
0,4796
|
0,0017
|
0,0068
|
0,0235
|
1 канадский доллар
|
1,2889
|
1,2844
|
1,2917
|
1,294
|
0,0045
|
-0,0028
|
-0,0051
|
1 кувейтский динар
|
5,5544
|
5,5517
|
5,5605
|
5,6025
|
0,0027
|
-0,0061
|
-0,0481
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0213
|
0,0212
|
0,0219
|
0,0241
|
0,0001
|
-0,0006
|
-0,0028
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1127
|
0,1126
|
0,0001
|
-0,0002
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4099
|
0,409
|
0,4116
|
0,4065
|
0,0009
|
-0,0017
|
0,0034
|
1 мексиканский песо
|
0,0805
|
0,0796
|
0,0813
|
0,0885
|
0,0009
|
-0,0008
|
-0,0080
|
1 молдавская лея
|
0,1001
|
0,1002
|
0,0991
|
0,0978
|
-0,0001
|
0,0010
|
0,0023
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1084
|
0,1082
|
0,1047
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0036
|
1 норвежская крона
|
0,1813
|
0,1812
|
0,1879
|
0,1851
|
0,0001
|
-0,0066
|
-0,0038
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4378
|
0,4365
|
0,452
|
0,4414
|
0,0013
|
-0,0142
|
-0,0036
|
1 сингапурский доллар
|
1,252
|
1,249
|
1,2534
|
1,2458
|
0,0030
|
-0,0014
|
0,0062
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3993
|
2,3996
|
2,4038
|
2,3394
|
-0,0003
|
-0,0045
|
0,0599
|
1 тайваньский доллар
|
0,0591
|
0,059
|
0,0585
|
0,0556
|
0,0001
|
0,0006
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1645
|
0,1645
|
0,1646
|
0,1754
|
0
|
-0,0001
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0599
|
0,06
|
0,0604
|
0,0684
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0085
|
100 японских иен
|
1,6124
|
1,6152
|
1,6219
|
1,5657
|
-0,0028
|
-0,0095
|
0,0467
|
1 новозеландский доллар
|
1,124
|
1,1202
|
1,1539
|
1,0826
|
0,0038
|
-0,0299
|
0,0414
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni