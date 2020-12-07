Ассоциация страховщиков Азербайджана начала сотрудничество со страховым Союзом Турции

БАКУ/Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана начала официальное сотрудничество со страховым Союзом Турции.

Об этом Trend сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

По данным AСA, в связи с этим между двумя учреждениями был подписан меморандум.

Согласно меморандуму, две структуры договорились об организации двусторонних отношений, осуществлении обмена кадрами и опытом в сфере страхования между двумя странами, использовании турецкого опыта в формировании новой продуктовой стратегии на страховом рынке Азербайджана и принятии мер для применения турецкого опыта перестрахования в Азербайджане.

"Один из проектов, который будет реализован в рамках двустороннего сотрудничества и совместной деятельности, заключается в совместном страховом форуме стран тюркского мира в постпандемический период проводится по инициативе и при поддержке именно этих двух структур",-говорится в сообщении.

Отметим, что страховая ассоциация Турции действует с 1900 года, то есть 120 лет, и является регулятором страхового сектора Турции.

Напомним, что Ассоциация страховщиков Азербайджана была зарегистрирована 29 декабря 2006 года.

На сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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